Viele Arbeiten in der Produktion sind für den Werker gesundheitlich gesehen das helle Gift – etwa das Heben von schweren Lasten oder die Arbeit über Kopf. Doch es gibt Lösungen, die den Werker entlasten. Kollaborative Roboter übernehmen Arbeiten, die sich ständig wiederholen. Exoskelette unterstützen den Menschen bei schwerer körperlicher Arbeit. Das Forum „Cobots und Exoskelette – Entlastung für den Werker“ stellt die technischen Möglichkeiten vor, Mitarbeiter zu entlasten. Daneben werden Herausforderungen und deren Lösungen thematisiert – etwa bei der Absicherung einer Mensch-Roboter-Kooperation. Kurze Fachvorträge zeigen auf, wie Technologien die Werker künftig in ihrer Tätigkeit unterstützen. Der Besucher kann sich innerhalb eines Tages auf den neuesten Stand bringen und erkennt – auch durch eigenes Ausprobieren. Die Veranstaltung findet statt am 13. Oktober 2020 in der Technologie Academy auf dem Hannover Messegelände. Mehr Infos finden Sie unter http://hier.pro/kK7ns

Deutsche Messe Technology Academy

Messegelände, Pavillon 36

30521 Hannover

https://www.technology-academy.group/