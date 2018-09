Anzeige

Vor dem Digitalisierungshintergrund organisiert IPM gemeinsam mit dem Kompetenzpartner Siemens am 12. und 13. September das Forum Deutscher Mittelstand in Stuttgart. Ziel ist es, den Mittelstand auf den Weg der digitalen Transformation mitzunehmen und zu unterstützen, Fragen zur Umsetzung zu beantworten und ihn hierfür mit Industriepartnern und Vordenkern zu vernetzen. Unter dem Leitthema „Die Zukunft des Mittelstands ist digital“ werden in der Konferenz vier Themenfelder praxisnah adressiert: a) Wettbewerbsfähigkeit und Globalisierung, b) Wandel & Change Management, c) Kompetenz und Qualifizierung und d) Cloud-based Services und Data Ownership. Abgerundet werden die inhaltlichen Schwerpunkte durch erfolgreiche Umsetzungsbeispiele mittelständischer Unternehmen.

4. September 2018

