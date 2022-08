Fraunhofer ILT veranstaltet LKH2–Laserkolloquium Wasserstoff

Am 13. und 14. September 2022 findet das LKH2–Laserkolloquium Wasserstoff des Fraunhofer Instituts für Lasertechnik ILT statt. Hersteller von Automobilen, Maschinen, Anlagen und Lasern diskutieren im Research Center for Digital Photonic Production in Aachen mit Forschern über den neuesten Stand der Produktionstechnik. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen nicht nur das Laserschneiden und -schweißen von Bipolarplatten oder der metallische 3D-Druck, sondern auch die gesamte Prozesskette und deren Überwachung.

An zwei Tagen erwarten die Gäste 16 Vorträge, viele Laborführungen und ein Networking-Meeting. Sie erfahren z. B. wie Audi Bipolarplatten laserschweißt, wie Trumpf laserbasierte Prozesse für die Brennstoffzellen-Produktion weiterentwickelt und wie sich das TBC-Beschichtungsverfahren (thermal barrier coating) bei Anwendern wie dem Maschinenbauer Gräbener bewährt. Christian Knaak vom Fraunhofer ILT berichtet, wie sich mit Hilfe Künstlicher Intelligenz bei der Prozesskontrolle Spritzer beim Laserschweißprozess frühzeitig erkennen und vermeiden lassen.

Zudem können die Besucher des Kolloquiums im jüngst eröffneten Wasserstoff-Labor am Fraunhofer ILT die große Bandbreite an lasertechnischen Versuchsanlagen in Augenschein nehmen. (eve)