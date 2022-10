Fraunhofer IWU zeigt Lösungen für das Geschäftsfeld Wasserstoff

Auf der Euroblech Mitte Oktober 2022 zeigt das Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU Lösungsansätze in der Blechbearbeitung für die Produktion von Elektrolyseuren und Brennstoffzellen auf.

Die präsentierten Technologien und Exponate weisen allesamt – einschließlich Prozesssteuerung und Qualitätsüberwachung – einen Bezug zur Referenzfabrik.H2 auf, die als neues Produktionssystem und einzigartige Wertschöpfungsgemeinschaft für das Geschäftsfeld Wasserstoff gilt.

Werkzeughalter SmartTool: Prozesse nah an der Wirkstelle überwachen

Für Qualität und Produktivität in der Zerspanung kommt es mehr denn je darauf an, Prozesse möglichst nah an der Wirkstelle überwachen zu können. Der am Fraunhofer IWU entwickelte intelligente Werkzeughalter SmartTool ist eine sehr wirtschaftliche und wegen seiner unabhängigen Energieversorgung auch zur Nachrüstung geeignete Lösung, um nah am Bearbeitungsgeschehen wertvolle Prozessdaten aufzunehmen. So können Prozesskräfte, Schwingungen und Temperaturen erfasst, mit den passenden Algorithmen ausgewertet und in Prozesskennwerte überführt werden. Diese Kennwerte dienen wiederum als Basis zur Überwachung oder gar adaptiven Prozessregelung – SmartTool hilft damit, auch ältere Maschinen datenbasiert fit für die Fertigung der Zukunft zu machen.

Überwachungssystem SmartNotch:

Stillstandszeiten von Pressen minimieren

Neue Werkstoffe, komplexe Geometrien von Bauteilen und kleine Losgrößen stellen hohe Anforderungen an Produktionsanlagen. Konzepte und Systeme für eine höhere Transparenz im Produktionsprozess helfen, die Produktion agiler und die steigende Komplexität besser beherrschbar zu machen. Ein Beispiel dafür ist SmartNotch, das am Fraunhofer IWU entwickelte Überwachungssystem für Pressen und Umformprozesse.

Ohne den Umformprozess oder die Maschineneigenschaften zu beeinträchtigen, können die Werkzeugspannstellen von Pressen dank SmartNotch zu wertvollen Datenquellen für eine hochanpassungsfähige Produktion werden. Denn ein intelligenter Auswertungsalgorithmus steuert auf Basis dieser Daten sogleich die Prozess- und Qualitätsüberwachung während des Umformvorgangs.

Das Messkonzept von SmartNotch ist verblüffend einfach. Die kleinen, besonders robusten Sensoren können mit einem Handgriff direkt in die T-Nuten installiert werden und sind für unterschiedliche Nutgrößen verfügbar. Somit wird es möglich, an mehreren Stellen im Pressentisch oder -stößel auch direkt unter dem Umformwerkzeug Informationen zu sammeln, inline und robust.

SmartNotch steigert die Transparenz über den Zustand von Anlage und Prozess (Condition Monitoring) und kann so als Digitalisierungsbaustein einen Beitrag zu neuen digitalen Geschäftsmodellen leisten, die Produktionsanlagen für eine agile, vernetzte Produktion fit machen.

Software-Paket Xeidana:

Qualitätskontrolle von Blechbauteilen durch AR-Projektion

Das Fraunhofer IWU präsentiert das Software-Paket Xeidana, das die Qualitätskontrolle von Oberflächen übernimmt und als KI-basiertes, adaptives Werkzeug auch nicht bekannten Fehlern auf die Spur kommt. Abweichungen stellt es durch Projektionen auf das Bauteil (Augmented Reality) dar. Der Vorteil von Xeidana: diese Kontrolle kann während der Produktion (inline) stattfinden, ohne dass das Bauteil ausgeschleust werden muss. (eve)