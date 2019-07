Anzeige

Am 1. Juli 1959 nahm das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA in Stuttgart seine Arbeit auf. Unter dem Leitspruch „Wir produzieren Zukunft“ bringt es Innovationen und Lösungen für Industrieanwendungen hervor und schlägt die Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis.

Für Institutsleiter Professor Thomas Bauernhansl ist das Modell Fraunhofer, das anwendungsorientierte Forschung im Auftrag der Industrie und Vorlaufforschung mit Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen verbindet, das A und O für den Innovationserfolg Deutschlands. Als größtes produktionstechnisches Institut der Fraunhofer-Gesellschaft hat das Fraunhofer IPA nicht nur den Anspruch, aktuelle Themen zu bearbeiten, es will auch Trends setzen.

Internationale Vernetzung als wichtige Säule

Das Institut beschäftigt 700 Wissenschaftler/innen. Neben den Außenstellen und Projektgruppen in Bayreuth, Mannheim und Reutlingen unterhält es auch in Österreich, Ungarn und Japan Dependancen unterschiedlicher Größe und Struktur, jeweils an Hochschulen gekoppelt.

Die jüngste internationale Präsenz entsteht derzeit in Shanghai/Lingang, eine wichtige Wissenschafts- und Technologieregion Chinas. Das Project Center for Smart Manufacturing, eine Kooperation mit der Shanghai Jiao Tong University, setzt gemeinsam mit Industriepartnern Forschungsprojekte zur digitalen Transformation um.

17. Juli 2019