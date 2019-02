Fraunhofer steigen kraftvoll in KI-Forschung ein

Anzeige

Mit der Gründung gleich zweier neuer Zentren will die Fraunhofer-Gesellschaft die Forschung im Bereich Kognitive Systeme und Künstliche Intelligenz (KI) forcieren – Schlüsseltechnologien für die Zukunftsfähigkeit des Standortes, wie sie sagen.

So wurde jetzt das Fraunhofer-Zentrum für Kognitive Produktionssystem CPS am Fraunhofer IWU gegründet, das in Dresden und Chemnitz aktiv wird. Ziel ist es, Stückzahl „1“ umzusetzen und dafür eine mitwachsende Produktionstechnik für KMU zu entwickeln.

Gleichzeitig unterzeichneten die Fraunhofer mit der TU Dresden eine Absichtserklärung zur Gründung des Center for Explainable and Efficient AI Technologies (CEE). Schwerpunkt wird die KI-Forschung mit Stoßrichtung Anwerbung, Nachwuchsförderung, Lehre und Ausgründungen sein.

20. Februar 2019