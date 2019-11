Anzeige

Friedrich K. Eisler, geschäftsführender Gesellschafter der fränkischen Weiler Werkzeugmaschinen GmbH, ist auf dem Maschinenbau-Gipfel in Berlin für sein Lebenswerk mit dem „Preis Deutscher Maschinenbau“ geehrt worden. Die Auszeichnung überreichte ihm Carl Martin Welcker, Präsident des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V. (VDMA) bei einer Galaveranstaltung.

„Friedrich K. Eisler vereint all das, was man einem Mittelständler an Eigenschaften zuschreibt“, erklärte Claus Wilk, Chefredakteur der Zeitschrift „Produktion“ in der Laudatio. Bewegt dankte der Preisträger und meinte zum Schluss scherzend, er fühle sich nun wie ein „Hidden Champion“.

7. November 2019