Fritz Klocke wechselt von Aachen nach Stuttgart

Produktionstechnik Seit dem 1. Juli 2018 ergänzt der Aachener Forscher Fritz Klocke die Leitung des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung IPA.

„Mittlerweile haben wir eine Größe und Bedeutung erreicht, bei der ich als Institutsleiter die Verantwortung und Aufsichtspflicht trotz einer kürzlich eingeführten Bereichsstruktur kaum noch wahrnehmen kann“, sagt Prof. Thomas Bauernhansl, der bisher das Fraunhofer IPA alleine gemanagt hat. Es sei deshalb schon lange der Plan gewesen, die Institutsleitung personell zu verstärken. „Nun erhalte ich mit dem Kollegen Klocke kurzfristig qualifizierte Unterstützung, denn er hat in Aachen gerade seine Nachfolge im Fraunhofer IPT sowie an seinem Universitätslehrstuhl gut geregelt.“ Prof. Klocke sei in der Fraunhofer-Gesellschaft sehr anerkannt und habe als Leiter des Fraunhofer-Verbunds Produktion auch an strategischen Fragen der Produktionstechnik mitgearbeitet. Er werde für eine Übergangszeit als kommissarischer Institutsleiter in die Führung des IPA eintreten, um dann gemeinsam mit Bauernhansl das IPA führen und so weiterentwickeln, dass die anstehenden Herausforderungen erfolgreich gemeistert werden können.

Fritz Klocke studierte von 1970 bis 1976 Fertigungstechnik an der Fachhochschule Lippe in Lemgo und an der Technischen Universität Berlin. Nach seinem Studium war er bis 1981 als wissenschaftlicher Mitarbeiter und bis 1984 als Oberingenieur am Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik der TU Berlin tätig. 1982 promovierte er zum Dr.-Ing am Fachbereich Konstruktion und Fertigung der Technischen Universität Berlin.

In den Jahren 1984 bis 1994 arbeitete Klocke in der Industrie und 1995 erfolgte seine Berufung zum Universitätsprofessor an die RWTH Aachen. Klocke leitete den Lehrstuhl für Technologie der Fertigungsverfahren und war Mitglied des Direktoriums am Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen. Bis Ende 2017 leitete er darüber hinaus das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT in Aachen. Von 2001 bis 2002 war Klocke Dekan der Fakultät für Maschinenwesen und von 2007 bis 2008 Präsident der Internationalen Akademie für Produktionstechnik (CIRP).

