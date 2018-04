Gaming als Maßnahme gegen Cyberkriminelle

Anzeige

Der Einsatz von Gamification und mehr Automatisierung soll Unternehmen laut einer Umfrage von Mc Afee gegen Cyberkriminalität unterstützen.

Verbesserte Automatisierung und der Einsatz von „Gamification“ – diese zwei Strategien hat eine aktuelle Umfrage im Auftrag des IT-Sicherheitsunternehmens Mc Afee als Schlüssel zum Sieg gegen Cyberkriminelle identifiziert. In dem Report wurden 300 Senior Security Manager und 650 Sicherheitsexperten in öffentlichen und privaten Organisationen mit mindestens 500 Mitarbeitern in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Singapur, Australien und Japan zu wichtigen IT-Herausforderungen befragt. Ziel war es, strategische Gegenmaßnahmen zu identifizieren.

81 % der Befragten glauben, dass die Cybersicherheit ihres Unternehmens durch mehr Automatisierung sicherer wäre. Fast ein Drittel derjenigen, die nicht in Automatisierung investieren, führen dies auf fehlende interne Möglichkeiten zurück. Mehr als die Hälfte vermutet laut der Studie einen Zusammenhang zwischen dem Einsatz von Gaming und erhöhter Konzentration der IT-Mitarbeiter. 43 % erkennen an, dass Gaming – also die Anwendung spieltypischer Elemente und Prozesse in spielfremden Kontext – eine Teamwork-Kultur erschafft, die für ein effektives Cybersicherheits-Team erforderlich ist.

