Gefa-Bank erzielt solides Geschäftsjahresergebnis in 2020

Die Gefa-Bank hat im Geschäftsjahr 2020 ein reduziertes, aber angesichts des pandemiebedingt schwierigen Marktumfeldes solides Ergebnis erzielt. Das über klassische und online-Vertriebskanäle generierte Neugeschäft mit Absatz- und Objektfinanzierungen belief sich auf 2.062 Mio. Euro. Es teilt sich auf in 839 Mio. Euro für das Leasing- und Mietkaufgeschäft und 1.223 Mio. Euro für das Kreditgeschäft. Trotz eines stärkeren Wettbewerbs blieben die Margen 2020 auf einem zufriedenstellenden Niveau.

Blick auf die verschiedenen Marktsegmente

Traditionell hat der Finanzierungsspezialist seinen Schwerpunkt im Marktsegment Transport, dessen Anteil am Neugeschäft 2020 auf über 60 % stieg. Für den Güter- und Personentransport schloss die Gefa-Bank Finanzierungs- und Leasingverträge in Höhe von mehr als 1,2 Mrd. Euro ab. Ihre Position als führender herstellerunabhängiger Anbieter von Finanzierungen und ergänzenden Services rund um das Nutzfahrzeug konnte sie weiter festigen. Im ebenfalls zum Segment Transport gehörenden Bereich Landmaschinen hat die Bank ihren Marktanteil leicht ausgebaut. Ein Erfolgsfaktor war die Durchleitung von Fördermitteln der Landwirtschaftlichen Rentenbank, mit der seit Jahren eine vertrauensvolle Zusammenarbeit besteht.

Im Segment Industriegüter blieb der Anteil am Neugeschäft nahezu unverändert bei knapp 30 %. Der Markt für Produktions- und Werkzeugmaschinen war aufgrund der Corona-Pandemie deutlich rückläufig, sodass der Finanzierungsspezialist in diesem Segment sein gutes Vorjahresergebnis nicht wiederholen konnte. Zuversichtlich für diesen Markt stimmen die Wachstumsprognosen des VDMA für 2021. Im Bereich der Baumaschinen konnte die Gefa-Bank in einem ebenfalls schwachen Marktumfeld ein Neugeschäft von mehr als 300 Mio. Euro erzielen und damit ihren Marktanteil leicht erhöhen.

Im Geschäftsfeld High-Tech war das Finanzierungsgeschäft für Informationstechnologie, Bürokommunikation und insbesondere Medizintechnik aufgrund der Krise ebenfalls rückläufig. Positiv hingegen entwickelten sich die Margen im Kompetenzcenter IT, die über dem Gefa-Durchschnitt lagen. Das Geschäftsfeld High-Tech erreichte 2021 einen Anteil am Gesamtneugeschäft von rund 10 %.

Ergänzende Services tragen zum guten Ergebnis bei

Im Geschäftsfeld Financial Services, das das klassische Finanzierungsangebot um weitere Dienstleistungen ergänzt, war die Kundenresonanz unverändert gut. Mit Versicherungen wurde das hervorragende Vorjahresergebnis wiederholt. Die TankCard, die in Zusammenarbeit mit einem führenden Anbieter emittiert wird, nutzen inzwischen mehr als 25.000 Gefa-Kunden. Sie haben seit 2020 einen komfortablen Zugang zu ihren Tankkartendokumenten über ein online-Portal, das zukünftig alle Prozesse rund um Tankkarten digital abwickeln wird. Das Einlagengeschäft blieb mit 900 Geschäfts- und mehr als 16.000 Privatkunden sowie einem Gesamtanlagevolumen über 1 Mrd. Euro stabil.

Verstärkte Nutzung digitaler Tools

Im Jahr 2020 verzeichnete die Bank ein deutlich gewachsenes Interesse an digitalen Lösungen. Die Zahl der online-Kunden, die ihre Finanzierungen papierlos finanzieren und verwalten, stieg um rund 30 %. Das digitale Angebot für Händler hat sich ebenfalls weiterentwickelt: Mit dem Gefa Online Portal (GOP) besteht nun ein zentraler Zugang zu allen Leistungen über eine Plattform. Dazu gehört neben der Abwicklung von Finanzierungslösungen für den Kunden auch die Einkaufsfinanzierung über das Tool GEO, das 2020 aktualisiert wurde.

Nachhaltigkeitsstrategie

Aufgrund der konzernweit hohen strategischen Bedeutung von gesellschaftlicher Verantwortung und Klimaschutz hat die Bank im Jahr 2020 einen neuen Bereich „Sustainable Finance & CSR (Corporate Social Responsibility) geschaffen. Er steuert die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie im Unternehmen sowie das Erreichen ambitionierter Klimaschutzziele, die sich die Gefa-Bank selbst gesetzt hat. Unter anderem plant sie, bis zum Jahr 2025 CO2-neutral zu werden, das Angebot an innovativen Finanzierungslösungen für klimafreundliche Technologien deutlich auszubauen und eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.

Verhaltener Optimismus für das Jahr 2021

Die Gefa-Bank ist mit zufriedenstellenden Neugeschäftsergebnissen in das Jahr 2021 gestartet. Auf die kommenden Monate blickt sie aufgrund der derzeit positiven Entwicklung des Geschäftsklimas verhalten optimistisch. Eine weiterhin schnelle und unbürokratische Unterstützung der mittelständischen Klientel in der Pandemie sowie eine Begleitung der Kunden aus der Krise heraus stehen im Mittelpunkt des Handelns. (eve)

