Die Gefa Bank meldet für 2018 ein gutes Ergebnis und eine weiter gestärkte Ertragskraft. Die Prognosen für 2019 sind verhalten optimistisch.

Das Neugeschäft mit Absatz- und Objektfinanzierungen belief sich 2018 auf gut 2,5 Mrd. Euro, aufgeteilt in knapp 1,4 Mrd. fürs Leasing- und Mietkauf- sowie rund 1,16 Mrd. fürs Kreditgeschäft. Der Gewinn betrug 58,2 Mio. Euro. Der Anteil des Marktsegments Transport am Neugeschäft lag unverändert bei 61 %, jener des Segments Industriegüter erhöhte sich auf 28 % (+6 %). Das Finanzierungsgeschäft mit Werkzeug- und Baumaschinen sowie sonstigen Industriegütern profitierte von der positiven Entwicklung der jeweiligen Märkte. Das Geschäftsfeld High-Tech mit Finanzierungen für Informationstechnologie, Bürokommunikation und Medizintechnik lag bei 11 %. Während die Umsatzentwicklung im Kompetenzcenter Medizintechnik positiv war, konnte die IT ihr Vorjahresergebnis nicht wiederholen. Das Gesamtvolumen der Einlagen betrug Ende 2018 rund 968 Mio. Euro.

10. Juli 2019