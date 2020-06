Anzeige

Zum 1. Juni integrierte Gehring die Produktionstechnik für Hairpin-Statoren vollständig in das Geschäftsfeld e-motive der Gruppe. Die Leistungen und Produkte werden zukünftig weltweit unter der Marke Gehring angeboten. Mit diesem Schritt schließt der Maschinenhersteller zwei Jahre nach der Übernahme der copperING-Gruppe die Integration ab und bietet Turnkey-Lösungen in den Bereichen Hontechnologie, Lasertechnologie, E-Mobilität sowie Digital Solutions. Die Standorte der ehemaligen copperING in Wernigerode und Nuvolera/Italien firmieren in Zukunft unter Gehring Prozesstechnik GmbH und Gehring S.r.l.

Der Technologiespezialist für den elektrischen Antriebsstrang copperING ist seit 2018 Teil der Gehring Gruppe. Gemeinsam wurden seitdem Technologien und Systeme für die Industrialisierung der E-Mobilität entwickelt. Der italienische Standort in Nuvolera am Gardasee verfügt über die Erfahrung und Produkte rund um Elektromotoren und Technologien zur Herstellung von Pins für Hairpin-Statoren. Der deutsche Standort in Wernigerode fungiert als Technologiezentrum für die Imprägniertechnik. Zusammen mit der Expertise von Gehring in der Systemintegration und ergänzt um weitere eigenentwickelte Technologien tritt das Unternehmen als Turnkey-Anbieter für die Statorfertigung am Weltmarkt auf. Das Angebot zeichne sich durch einen universellen Anspruch aus – was sich nun auch in einer einheitlichen Marke widerspiegle.

Der Geschäftsbereich e-motive ist sowohl auf die Entwicklung von Elektromotoren und Baumustern als auch auf die Auslegung und Bereitstellung von Produktionsmaschinen und -systemen spezialisiert. Dies schließt alle Schritte der Prototypenfertigung, der Prozessentwicklung und der Qualitätssicherung ein. Daraus werden dann Maschinen- und Linienkonzepte für komplette Produktionslinien abgeleitet. Die dabei abgedeckte Technologiekompetenz reicht von der Pin-Produktion, der Nutisolation und dem Pin-Setzen über das Aufweiten, Twisten und Schweißen bis hin zum Imprägnieren, Gel-Coating und Pulverbeschichten.

Kontakt:

Gehring Gruppe

Gehringstraße 28

73760 Ostfildern

Tel.: +49 711 3405–0

www.gehring-group.com