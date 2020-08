Gehring startet Investorengespräche

Anzeige

Die deutschen Gehring Gesellschaften haben mit ihrem vorläufigen Insolvenzverwalter Dr. Tibor Braun in kurzer Zeit die notwendigen Anpassungen im Geschäftsbetrieb umgesetzt. Strategisch wichtige Kunden und Lieferanten haben ihr Vertrauen bekundet und die weitere Zusammenarbeit bestätigt. Vor diesem Hintergrund starten nun die Gespräche mit möglichen Investoren. Dieser Prozess wird begleitet von Clairfield International, einer international aufgestellten M&A Beratung mit Spezialisierung auf mittelständische Unternehmenstransaktionen.

Als führender Anbieter von Hontechnologie und mit am Markt eingeführten neuen Produkten in den Bereichen E-Mobilität, Lasertechnologie und Digitalisierung setzt Gehring auf Technologieoffenheit, die vor allem im Bereich der Mobilität am Markt gefragt ist. Geschäftsführung und Verwalter haben sich zum Ziel gesetzt, zügig eine nachhaltige Neuaufstellung mit neuer Gesellschafterstruktur zu finden und umzusetzen.

Kontakt:

Gehring Gruppe

Gehringstraße 28

73760 Ostfildern

Tel.: +49 711 3405–0

www.gehring-group.com