Gemeinsam gegen Lieferengpässe bei CNC-Teilen

Die Folgen des Coronavirus zeigen deutlich, wie anfällig die komplexen, globalen Lieferketten sind. Denn seit Wochen spitzt sich die Dramatik existenziell bedrohlicher Probleme in der produzierenden Industrie weiter zu. Unternehmen sind Just-in-Time-Lieferungen gewohnt. Doch wenn aufgrund von Lieferengpässen Produkte nur einen Tag später als erwartet kommen, können Stillstand, massive Umsatzeinbrüche, Kostenexplosion, Vertragsstrafen bei Lieferverzug und Kurzarbeit die Folgen sein.

Orderfox, ein digitaler Marktplatz für CNC-Teile möchte die Branche in dieser schwierigen Zeit unterstützen und bietet seine Plattform bis zum 30. April kostenlos an. So sollen Unternehmen die Spitzen der momentanen Schäden abfedern können. Denn die Plattform ist ein enger Partner der Industrie und möchte schnell, proaktiv und unkompliziert zur Lösung der aktuellen Probleme beitragen.

Mit Orderfox.com lieferfähig bleiben

Wenn Einkäufer kurzfristig neue und zuverlässige Lieferanten mit sofort verfügbaren CNC-Kapazitäten finden wollen, sind Flexibilität und Schnelligkeit gefordert. Orderfox.com möchte alle Unternehmen unterstützen, die mit Ausfällen unterschiedlicher Art zu kämpfen haben und zwar durch zahlreiche Plattform-Features: schnelle Identifikation von Partnern anhand von Zertifikaten, Kompetenzen und technischen Ausstattungen sowie der Suche von Partnern weltweit und vielem mehr.

Produktions- und Lieferengpässe in Krisenzeiten umgehen

Die CNC-Plattform dient als Instrument, um den Flow in den Lieferketten zwischen Auftraggebern und Produzenten sicherzustellen. Lieferengpässe in manchen Regionen können laut Orderfox durch das aktiv werden in anderen Regionen behoben werden, um so Lieferketten und Lieferfähigkeiten auch in Krisenzeiten aufrechtzuerhalten. Zudem können durch schnelles Finden geeigneter, lieferfähiger Partner, Produktionsketten in jeder Region der Weltmärkte aufgebaut werden.

