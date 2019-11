Anzeige

Übersichtlicher, umfangreicher und internationaler soll Frankreichs Industrieschaufenster werden. Die Global Industrie, vor zwei Jahren als industrielle Verbundmesse gestartete Fachschau, zeigt sich vom 31. März bis 3. April 2020 in neuer Struktur. Der Veranstalter GL Events hat die auf dem Messegelände Paris-Nord Villepinte stattfindende Leistungsschau in Sektoren eingeteilt, die auf 20 großen Industriebereichen basieren. Durch die Umorganisation soll das Angebot der 2500 Aussteller auf 110.000 m² für Besucher übersichtlicher werden, heißt es. Gleichwohl sollen die integrierten Messen Midest, Industrie, Tolexpo und Smart Industries „ihre Identität behalten“, sagte Veranstaltungsleiter Sébastien Gillet. Das Angebot umfasst das gesamte industrielle Ökosystem: von Produktanbietern über Ausrüster und Subunternehmen bis hin zu Start-ups und Großkonzernen. Enthalten ist dabei die gesamte Wertschöpfungskette (Foschung und Entwicklung, Konstruktion, Fertigung, Dienstleistungen und Qualifizierung) und richtet sich an alle relevante Anwenderbranchen. Zudem wurde das Spektrum aus den Bereichen Elektronik und Kunststoffindustrie erweitert. Neu ist zudem der Wettbewerb „Golden Tech“, der die besten Fachleute aller Industrieberufe auszeichnet.

15. November 2019