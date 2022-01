Grindtec 2022 als Präsenzveranstaltung unter 2Gplus-Bedingungen

Vom 15. bis 18. März präsentiert die Grindtec 2022 unter bundeseinheitlich etablierten wie sicheren 2Gplus-Bedingungen wegweisende Innovationen und neue Themenwelten.

Wenn nicht jetzt, wann dann: Nach vier Jahren geht die führende Spezialmesse der Schleiftechnik endlich wieder an den Start. In knapp zwei Monaten werden mehr als 300 Aussteller die Grindtec 2022 nutzen, um dem Weltmarkt ihre Innovationen vorzustellen. Und das unter etablierten wie sicheren 2Gplus-Bedingungen für alle Beteiligten, hierin ist sich die Afag ihrer Verantwortung als Veranstalter der Grindtec sehr wohl bewusst.

Während drei Bundesländer, auch im Süden, die Durchführung von Messen pauschal untersagt haben, setzt Bayern gemeinsam mit 12 anderen Bundesländern auf die inzwischen erprobt sicheren Rahmenbedingungen von Messen – und das mit Erfolg. Die zuletzt durchgeführten Messen wie die Trendset München haben das eindrucksvoll bewiesen.

Die Vorfreude auf das lange vermisste Live-Event ist jedenfalls groß – denn eines hat man inzwischen gelernt und auch an den aktiven Teilnehmerzahlen ablesen können: Digitale Formate mögen noch so professionell gemacht sein, die Begegnung zweier Menschen können sie niemals ersetzen. Aber, und auch darüber sind wir uns im Klaren, Messen werden immer häufiger (und besser) durch digitale Angebote ergänzt und können so auch dazu beitragen, neue Märkte zu erschließen.

Grinding Match – der digitale Weg auf die Grindtec 2022

Mit der Plattform Grinding Match bietet die Grindtec Schleiftechnik-Experten aus aller Welt die Möglichkeit, die Grindtec 2022 zu besuchen, die ansonsten keine Zugangsmöglichkeit hätten. Über diese Plattform besteht auch die Möglichkeit, mit teilnehmenden Firmen tatsächlich in Kontakt zu treten.

Das dürfte allen Ausstellern gefallen, die aktuell auf Besucher aus bestimmten Ländern verzichten müssten. Dazu bekommen sie vom Veranstalter Codes zur Verfügung gestellt, mit deren Hilfe ihre Kunden den Zugang zur Messe erhalten.

Grindtec 2022 – technische und technologische Highlights

Der Blick aufs Detail steht auf der Grindtec 2022 ganz klar im Fokus. Gezielt, präzise und umfassend wird sie alle Cluster der Schleif- und Werkzeugschleiftechnik abbilden, nicht ohne dabei die vor- und nachgelagerten Peripheriebereiche zu vergessen.

Vor dem Hintergrund neu entwickelter Schleifmaschinen, Messgeräte, Automatisierungslösungen, Neuerungen zur Aufbereitung von Kühlschmierstoffen sowie hochpräzisen Spannmitteln und -techniken bietet die Grindtec unbegrenztes Potenzial für noch nie dagewesene Impulse und Ideen. Ein wichtiger Aspekt, denn der Ruf nach frischen Geschäftsmodellen und Verfahrensweisen wird in der Branche immer lauter.

Unterstützen können hier vielfältige Neuheiten aus dem Softwarebereich, die die anstehenden Transformationsprozesse erst möglich machen. Auf der Grindtec präsentieren sich die aktuellen Versionen verschiedener Anwendersoftwarelösungen, die für die Bedienung und Programmierung von Maschinen, Messgeräten und Anlagen unverzichtbar sind.

Freuen können sich die Besucher auch auf Neuerungen im Bereich Beschichtungstechnik, richtungsweisende Technologien zur Schneidkantenpräparation oder auch innovative Laserbearbeitungs- oder Werkzeuglötsysteme.

Die große Klammer der Grindtec bilden nach wie vor die smarten Technologien. Sie vernetzen die wichtigsten Prozesse in der Schleif- und Werkzeugschleiftechnik miteinander. Überwachung und Steuerung der Produktionstechnik via Smartphone oder Tablett ist keine Zukunftsmusik mehr, aber eben nur mit einer modernen Netzwerkwirtschaft möglich.

Die Hersteller von Maschinen und Peripheriesystemen, von Prozess- und Werkzeugtechnik haben dazu Antworten entwickelt, die sie vor Ort präsentieren werden.

Auf der Sondershow Grindtec Factory kann dies live erlebt werden: die gesamte Prozesskette eines Werkzeugschleifbetriebes inklusive der erforderlichen technischen Schnittstellen wird realitätsnah installiert.

Messebeteiligung für Kurzentschlossene

Allen Unternehmen, die die Grindtec gerne nutzen würden, um Neuheiten zu präsentieren, Kunden zu treffen und neue Kunden zu generieren, bietet die veranstaltende Afag die perfekte Möglichkeit, auch kurzfristig an der führenden Plattform der Branche teilzunehmen.

Für diese Kurzentschlossenen ist der Komplettstand die ideale Lösung. (Informationen unter www.grindtec.de). Wer diese Form der Beteiligung wählt, braucht nur noch den fertigen Messestand beziehen. Klar ist natürlich auch: Je später diese Entscheidung fällt, desto geringer sind die Auswahlmöglichkeiten unter den verbliebenen Flächen. (bec)

Kontakt:

Afag Messen und Ausstellungen GmbH

Messezentrum

86159 Augsburg

Tel.: +49 821 58982–7000

E-Mail: grindtec@afag.de

Website: www.grindtec.de