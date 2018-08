Größtes Risiko sind die eigenen Mitarbeiter

Anzeige

Eine neue IDC-Studie zeigt, dass nur 58 Prozent der deutschen Unternehmen über ein zentrales Konzept bei der Informationssicherheit verfügen.

Laut der Studie „IT-Security-Trends in Deutschland 2018“ verzeichneten zwei Drittel der befragten Unternehmen in den vergangenen Monaten Sicherheitsvorfälle. Durchgeführt hatte die Studie das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen International Data Corporation (IDC). TA Triumph-Adler war als Kooperationspartner beteiligt. Demnach hat sich im Zuge der Digitalisierung die Sicherheitslage verschärft. Zwar wachse bei Unternehmen das Verständnis für den Nutzen moderner, ganzheitlicher IT-Security, die Umsetzung lasse aber weiterhin zu wünschen übrig. Und nach wie vor sind die eigenen Mitarbeiter auch durch mangelndes Bewußtsein das Sicherheitsrisiko Nummer 1. IDC hat IT-Entscheider aus 230 Organisationen mit mehr als 20 Mitarbeitern zum Thema IT-Security befragt, um einen umfassenden Einblick in die IT-Security-Praxis in Deutschland zu bekommen. Laut der Studie ist der Anwender das potenzielle Angriffsziel. Der Mitarbeiter rangiere nach wie vor auf Platz 1 bei den größten Risiken, gefolgt von unzureichend gesicherten Endpoints (37 %) und Angriffen von Cyber-Kriminellen, so die Marktforscher. Das Anwender-Fehlverhalten sowie mangelnde Awareness, etwa für die Gefahr von Phishing-Mails, Downloads oder Geräteverlusten, hätten Externen demnach in den vergangenen Monaten den Zugang zu Firmendaten erleichtert.

18. August 2018

Hier finden Sie mehr über: