Große Chanchen im Umfeld von Industrie 4.0

Der Sensorspezialist Leuze Electronic aus dem schwäbischen Owen/Teck wächst schneller als der Markt und will auch international die Präsenz erhöhen.

Kunden suchen nach Optimierungen

Saftey und Industrie 4.0 als Wachstumstreiber

Gerade in den USA „als dem zweitgrößten Safety-Markt der Welt“ ortet Balbach „ein enormes Potenzial“ und sieht deshalb große Chancen für den eigenen Vertrieb wie auch die Distrobutoren. Auch dank neuer Safety-Produkte erwartet der Geschäftsführer hier ein überdurchschnittliches Wachstum. Auch im Umfeld von Industrie 4.0 sieht der Sensorhersteller große Chancen. Durch Kooperationen mit Technologieunternehmen wie Microsoft oder der OPC Foundation sieht sich Leuze Electronic als Pionier und Treiber „ganz vorne mit dabei“, so Balbach. Die technologischen Kernkompetenzen liegen in den Produktbereichen schaltende und messende Sensoren, Identifikationssysteme, Lösungen für die Bildverarbeitung und Datenübertragung sowie Komponenten und Systeme für „Safety at work“.

Das Wachstum erfordert aber auch mehr Raum. Auch in Zukunft würde international in neue Strukturen investiert, sagte Balbach. Auch für den Stammsitz gilt diese Strategie: 2018 soll der Spatenstich für ein neues Fertigungs- und Logistikzentrum erfolgen. dk

18. Dezember 2017