Große Gewerbeflächen gefragt

Anzeige

Die aktuelle Geopolitische Neuordnung und der globale Erfolg disruptiver Geschäftsmodelle sortieren den Gewerbeflächenmarkt in Deutschland neu.

„Deutschlandweit ist 2018 eine verstärkte Nachfrage nach großen Gewerbeflächen zu beobachten“, sagt Immobilienexperte Peter Kragler.

Beispiele dafür gibt es viele: Die Grundstückssuche des Internetgiganten Alibaba für ein neues Drehkreuz in Deutschland, der Neubau des Batteriefertigungswerks des chinesischen CATL-Konzerns in Thüringen, eine mögliche Neuansiedlung von Jaguar Land Rover im Zuge des Brexit oder diverse Relocation-Absichten infolge des eskalierenden Zollstreits zwischen den USA, China und Europa. Diese Tendenzen erschweren deutschlandweit die Suche nach großzügigen Gewerbeflächen für Unternehmen. Das führt dazu, dass ausgeschriebene Industrieflächen hart umkämpft sind. Das Angebot schrumpft und die Mieten steigen, was vor allem kleinen und mittleren Unternehmen das Leben schwer macht.

Laut IHK Berlin verhindert Flächenknappheit bereits heute bei einem Drittel der Unternehmen, die Erweiterungen am Standort planen, die Umsetzung der Pläne. Auch eine Umfrage der IHK Berlin vom April 2018 zeigt, dass die Hälfte der Unternehmen, die Berlin verlassen haben, den Fortzug mit standortbedingten Faktoren wie der Gewerbeflächenknappheit begründeten.

27. August 2018

Hier finden Sie mehr über: