Der Nettoumsatz des dänischen Pumpenherstellers Grundfos stieg 2018 um circa 147 Mio. Euro auf insgesamt 3,6 Mrd. Euro, was den höchsten jemals erreichten Umsatz in der Geschichte der Unternehmensgruppe darstellt. In lokalen Währungen gemessen, entspricht dies einem organischen Umsatzwachstum von 6,6 %. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg um 7 Mio. Euro auf 322 Mio. Euro. Der Umsatz konnte in wichtigen Märkten wie China, den USA und Westeuropa gesteigert werden, heißt es. Das globale Servicegeschäft habe maßgeblich zum Wachstum beigetragen.

Konzernpräsident Mads Nipper zeigt sich darüber erfreut: „Wir sind sehr zufrieden damit, dass sich unser Wachstum fortsetzt und wir gleichzeitig die Lösung der Klima- und Wasserprobleme der Welt positiv beeinflussen können.“

In wichtigen Märkten wie China, den USA und Westeuropa konnte der Umsatz gesteigert werden. Darüber hinaus hat das globale Servicegeschäft wesentlich zum höchsten organischen Wachstum seit dem Ende der Finanzkrise vor fast 10 Jahren beigetragen.

„Wir konnten durch die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen im Bereich der Wasser- und Energieeffizienz an Fahrt gewinnen. Wir sind dankbar, dass sich unsere Kunden und Partner unserem Anspruch anschließen, innovative und effiziente Lösungen zu realisieren, die besser für unseren Planeten sind“, so Nipper.

13. Mai 2019

