Haimer mit neuem Umsatzrekord

Haimer konnte seinen Umsatz 2018 um 18 % steigern. Eine wichtige Basis für weiteres Wachstum legt das neue zusätzliche Produktionswerk in Motzenhofen.

Die Kapazitäten am Stammsitz in Igenhausen bei Augsburg waren am Limit. Aus diesem Grund entstand im etwa 5 km entfernten Motzenhofen ein neues Produktionsareal. Auf 15.000 m2 Industriegelände wurden bestehende Lagerhallen sowie ein kleines Bürogebäude übernommen und eine neue Produktionshalle mit mehr als 4000 m2 aufgebaut, in der nun die Werkzeugaufnahmen weichgearbeitet werden. Auch das Rohmateriallager wurde an diesen Standort verlagert. In der Endausbaustufe konnte die Kapazität dort auf täglich bis zu 4000 Werkzeughalter gesteigert werden.

Besonders stark wächst der Bereich Werkzeugschrumpftechnik, und auch bei den Einstellgeräten von Haimer Microset ist das Familienunternehmen in der Erfolgsspur. 2019 soll unter anderem der Haimer Dac (Data Analyzer und Controller) weiterentwickelt und zur Marktreife gebracht werden, um damit ganzheitlich vernetzte Lösungen rund um das Werkzeug(daten)management anbieten zu können. Wachstumstreiber sind neben Asien und den USA auch Deutschland und die anderen europäischen Märkte. Die Exportrate liegt mittlerweile bei über 70 %, Tendenz steigend.

15. März 2019