Hako erweitert Portfolio durch Zukauf der von Oertzen GmbH

Die Investorengruppe Lampe Privatinvest Management hat die von Oertzen GmbH, einen Anbieter von Hochdruckwasserstrahlsystemen für Industrie-Kunden, an die Possehl-Tochter Hako verkauft. Mit einem Jahresumsatz von mehr als 430 Mio. Euro und weltweit rund 2000 Beschäftigten zählt Hako aus Bad Oldesloe laut eigenen Angaben zu einer der führenden Unternehmensgruppen in der Reinigungs- und Kommunaltechnik und der Führungsgesellschaft des entsprechenden Geschäftsbereichs des Lübecker Mischkonzerns Possehl. Der verkaufte Anbieter von Oertzen bietet ein breites, auf die individuellen Anforderungen der Kunden zugeschnittenes Produktportfolio, das Hochdruckreiniger, Geräte für die Hochdrucklöschtechnik sowie Sonderlösungen für die Reinigung von Maschinen, Montagebändern und Behältern in explosionsgefährdeten Bereichen umfasst.

8. Februar 2019