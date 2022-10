Die Digitalisierung hat bereits viele Wirtschaftszweige erfasst und Strategien, Geschäftsmodelle, Strukturen und Prozesse langfristig verändert. Auf dem Deutschen Maschinenbau-Gipfel hat nun eine Arbeitsgruppe des VDMA-Fachverbandes Software und Digitalisierung die aktuelle Publikation „Business Transformation – Die Chance für den Maschinen- und Anlagenbau“ vorgestellt. Sie soll insbesondere dem industriellen Mittelstand die erfolgreiche Entwicklung einer Strategie und Roadmap zur Digitalisierung ermöglichen.

Klare Vision für das künftige Geschäft entwickeln

Die Publikation analysiert Handlungsfelder und Erfolgsmuster und offeriert Hilfestellungen zur Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie für den Mittelstand. „Ein weiteres Klein-klein in der Digitalisierung darf es nicht mehr geben. Sie muss jetzt in den Betrieben neuen Schwung erhalten“, sagt Michael Finkler, Vorstandsvorsitzender des VDMA-Fachverbandes Software und Digitalisierung sowie Geschäftsführer von ProAlpha Business Solutions.

„Der Mittelstand wird jetzt in die Lage versetzt, eine klare Vision in Bezug auf sein zukünftiges Geschäft zu entwickeln und darauf aufbauend eine detaillierte Digitalisierungsstrategie und Digitalisierungsroadmap zu erstellen und abzuarbeiten“, ergänzt Prof. Claus Oetter, Geschäftsführer des VDMA-Fachverbandes Software und Digitalisierung. Damit werde das breite Angebot an Entscheidungshilfen und Leitfäden zur digitalen Transformation ausgebaut, um die Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus auf dem Weg zu Industrie 4.0 zu unterstützen.

Für VDMA-Mitgliedsunternehmen ist die Publikation kostenfrei erhältlich. (jk)

