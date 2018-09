Hannover Messe im Zeichen von KI

Anzeige

Die Hannover Messe 2019 startet am 1. April mit dem Leitthema „Integrated Industry – Industrial Intelligence“. Gemeint ist damit die digitale Vernetzung von Mensch und Maschine im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. KI habe das Potenzial, so der Veranstalter und Messechef Dr. Jochen Köckler, die Industrie und Energiewirtschaft zu revolutionieren. „Menschen bringen Maschinen bei, logisch und zweckgerichtet zu handeln, um Kundenbedürfnisse zu befriedigen. KI-Systeme generieren Wissen und können auf Basis von Daten und Algorithmen Betriebszustände fortlaufend optimieren oder Fehler und Störungen sicher voraussagen. Dafür stehe das Leitthema, so Köckler. Auf der Messe kommen internationale Vordenker aus KI und Industrie zusammen, um gemeinsam Lösungen für morgen zu diskutieren und zu entwickeln. Köckler: „Strategisch verantwortliche Führungskräfte sollten sich eingehend mit den Nutzungspotenzialen und bevorstehenden Umbrüchen auseinandersetzen.“

27. September 2018