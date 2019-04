Hannover Messe zieht positive Bilanz

Anzeige

Nach fünf Messetagen ziehen die Veranstalter der Hannover Messe, die am 5. April endete, eine positive Bilanz.

Die wichtigsten Themen der Weltleitmesse waren in diesem Jahr der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Industrie und Robotik, die Potenziale der neuen Mobilfunkgeneration 5G in der industriellen Anwendung, Leichtbau und die Zukunft der Arbeit in Zeiten der zunehmenden Digitalisierung. Rund 6500 Aussteller aus aller Welt präsentierten Lösungen für die Industrieproduktion und Energieversorgung von morgen. Nahezu 40 % der 215.000 Besucher kamen aus dem Ausland.

„Die Hannover Messe 2019 hat gezeigt, dass sie die international wichtigste Plattform für alle Technologien rund um die industrielle Transformation ist“, betonte Dr. Jochen Köckler, Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Messe zum Abschluss. „Die Fachbesucher nutzten die Veranstaltung, um in neue Technologien zu investieren und ihre Unternehmen fit für die Zukunft zu machen.“ Die nächste Hannover Messe wird vom 20. bis 24. April 2020 ausgerichtet. Partnerland ist dann Indonesien.

9. April 2019