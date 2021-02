Harting verzeichnet leichte Umsatzsteigerung

Anzeige

Die Harting-Technologiegruppe aus Espelkamp hat ihren Umsatz im Geschäftsjahr 2019/20 um 1,2 % auf 759 Mio. Euro gesteigert. Im Vorjahr erwirtschaftete das Familienunternehmen 750 Mio. Euro.

„Wir haben der globalen Corona-Pandemie getrotzt. Mit dem Ergebnis sind wir zufrieden“, bilanzierte Vorstandsvorsitzender Philip Harting.

Unterschiedliche Entwicklung in den Regionen

Die Regionen, in denen das Technologieunternehmen weltweit tätig ist, haben sich im Geschäftsjahr 2019/20 unterschiedlich entwickelt. Neben Rückgängen gab es auch deutliches Wachstum: Der Umsatz in Europa (ohne Deutschland) und dem Nahen Osten sowie Afrika (EMEA), blieb mit 278 Mio. Euro stabil im Vergleich zum Vorjahr. In der Region Asien stieg der Umsatz dagegen um 9 % auf 202 Mio. Euro (Vorjahr: 186 Mio. Euro). Noch deutlicher fiel der Zuwachs in der Region Americas mit einem Plus von 15 % auf 82 Mio. Euro (Vorjahr: 72 Mio. Euro) aus. In Deutschland ging der Umsatz um 8 % auf 197 Mio. Euro (Vorjahr: 214 Mio. Euro) zurück.

Investitionen in Digitalisierung bei Harting

Die Zahl der Mitarbeitenden (einschließlich Auszubildende) stieg im Verlauf des vergangenen Geschäftsjahres auf 5.473 (Vorjahr 5.268). Das entspricht einem Plus von 3,9 % beziehungsweise 205 Stellen.

Zudem investierte das Unternehmen mit rund 65 Mio. Euro nahezu dasselbe Rekordvolumen an Investitionen des Vorjahres, wie es eigens verkündete. Ein Großteil floss in die Digitalisierung der Produktion der Tochtergesellschaft Harting Electric in Espelkamp.

In Rumänien wurden die Kapazitäten in Agnita für Automotive und in Sibiu für den Bereich Connectivity & Networks erweitert. Das Werk in den USA (Elgin) verfügt nun ebenfalls über erweiterte Produktionsmöglichkeiten, um Markt und Kunden schneller zu beliefern. „Wir sind nun weltweit noch flexibler aufgestellt, um besser auf die regionalen Bedürfnisse eingehen zu können. Wir bleiben mit diesen Investitionen klar auf Wachstumskurs“, betonte Andreas Conrad, Vorstand Operations.

Fokus auf Zukunftsthemen: DC-Industrie, Single Pair Ethernet und E-Mobility

Insgesamt fokussiert sich die Technologiegruppe auf die Zukunftsthemen Single Pair Ethernet (SPE), DC-Industrie und E-Mobility und fasst diese unter dem Begriff Connectivity+ zusammen.

Jubiläum: 75 Jahre Harting

Highlight in diesem Jahr war für Philip Harting das Jubiläum: Mit einem stimmungsvollen Festakt in Anwesenheit der Alt-Bundespräsidenten Dr. Joachim Gauck und Christian Wulff feierte die Technologiegruppe am 1. September im Botta-Bau in Minden ihr 75-jähriges Bestehen. Gäste aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung waren der Einladung der Eigentümerfamilie Harting gefolgt. Philip Harting betonte, dass das Unternehmen sehr gerne noch viel intensiver diesen Höhepunkt gemeinsam mit Kunden und Mitarbeitenden gefeiert hätte, um Ihnen für die langjährige Partnerschaft und Unterstützung zu danken. Doch Corona habe dies nicht zugelassen.

Ausblick auf Geschäftsjahr 2021 verhalten

Hinsichtlich der Entwicklung des laufenden Geschäftsjahres äußerte sich der Vorstandsvorsitzende zurückhaltend: Die Geschäftslage hänge sehr stark von der weiteren Entwicklung der Pandemie ab.

„Die weltweite Nachfrage ist daher von Region zu Region unterschiedlich. Wir fahren weiter auf Sicht“, so Harting.

Dennoch hält er ein moderates Umsatzplus im leicht einstelligen Bereich für möglich.

