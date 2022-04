Open House bei Heller

Von Dienstag, 3. Mai, bis Donnerstag, 5.Mai 2022, lädt die Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH Kunden, Partner und interessierte Fertigungsfachleute verschiedener Branchen in ihr Unternehmen am Stammsitz in Nürtingen ein. Jeweils von 9:00 bis 17:00 Uhr zeigt der Werkzeugmaschinenhersteller, wie leistungsstarke Komplettbearbeitung in der Praxis funktioniert.

Im Mittelpunkt stehen die neusten Generationen der 4- und 5-Achs-Bearbeitungszentren von Heller, die hohe Leistungsfähigkeit gewährleisten.

Zudem präsentiert das Unternehmen innovative Technologien wie zum Beispiel Power Skiving und Interpolationsdrehen, innovative Dienstleistungen sowie Automatisierungslösungen, die Maschinenanwendern helfen, maximale Produktivität zur erzielen.

Werksführungen: Einblicke in die vernetzte Fertigung und Montage

Darüber hinaus können Besucher des Open House an Werksführungen teilnehmen, die unter anderem exklusive Einblicke geben in die vernetzte Fertigung und Montage der Bearbeitungszentren, die Komponentenreparatur und die moderne Lehr- und Lernfabrik, in der WZM-Experten von morgen ausgebildet werden.

Interessant ist auch eine Unterausstellung innerhalb des Heller Open House, in der die Tochterunternehmen GSN, Paatz, STS und Wenzler zeigen, wie sich weiterer Mehrwert in der Produktion erzielen lässt.

Erfahrene Experten dieser und aller anderen Bereiche der Unternehmensgruppe stehen jederzeit für Fragen zur Verfügung. Zudem sind mehr als zwanzig Partner und Lieferanten von Heller beim Open House vertreten. Interessante Diskussionen und Gespräche sind also garantiert.

Nähere Informationen und Anmeldung zum Heller Open House gibt es über die Eventseite. (bec)