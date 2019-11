Anzeige

Die Bearbeitungszentren von Hermle fertigen in den verschiedensten Branchen High-End-Bauteile. Die Maschinen, die beim Fräsen und Drehen eine Präzision im einstelligen µm-Bereich erzeugen, müssen auch beim Transport sehr sorgfältig behandelt werden. So werden die meisten Hermle-Maschinen entweder mit luftgefederten LKWs oder per Seefracht weltweit transportiert. Manchmal ist jedoch Zeit Geld. Dann muss es besonders schnell gehen. Einen solchen Fall erlebte der Gosheimer Frässpezialist am 11. Oktober 2019: Drei Bearbeitungszentren des Typs C 42 U dynamic mit jeweils einem Handlingsystem HS flex wurden von einer Spezialfirma mit sechs LKW zum Stuttgarter Flughafen befördert. Von dort ging die Reise mit einer Antonov AN-124, einem der größten Transportflugzeuge der Welt, weiter nach Arizona. Maschinen, Automation und Zubehör wogen insgesamt 80 t. Zwei Wochen später sollten die drei C 42 U beim Endkunden bereits vollautomatisiert produzieren.

5. November 2019

