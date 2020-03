Anzeige

Mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen in Sachen Coronavirus hat die Geschäftsleitung der Maschinenfabrik Berthold Hermle AG am 2. März entschieden, die diesjährige Hausausstellung, die vom 22. bis 25. April in Gosheim stattfinden sollte, abzusagen. Der 5-Achsen-Frässpezialist teilt mit: Hermle nehme die Entwicklungen rund um das Coronavirus (Covid-19) sehr ernst. Die Verantwortlichen des Unternehmens haben die Situation in den letzten Tagen mit großer Sorgfalt genau verfolgt und intensiv analysiert. Die Gesundheit von Kunden, Partnern und Mitarbeitenden habe bei den Gosheimern höchste Priorität. Auf der Basis aktuell zur Verfügung stehender Informationen sei der Entschluss gefallen, keinerlei Risiko einzugehen. Die Absage der Hausausstellung, zu der jährlich rund 3000 geladene Gäste aus aller Welt kommen, sei rein präventiv. Es gibt derzeit keinen bekannten Verdachtsfall im direkten Umfeld des Unternehmens.