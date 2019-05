Anzeige

Vom 23. bis 24. Mai lädt der Automationsspezialist Tünkers in Ratingen erneut zu seiner hochkarätigen jährlichen Fachtagung. An zwei Tagen trifft sich ein internationales Fachpublikum, um an über 100 Präsentationsständen und in kreativen Workshops neue Ansätze und Ideen rund um Automation im Karosseriebau zu erörtern.

Dieses Jahr setzt Tünkers den Fokus seiner Fachtagung auf die Prozessoptimierung in der Automation. Das Motto der Tagung ist daher: Agil. Denn Agil ist das neue Modewort in vielen Bereichen für besonders schlanke, dynamische und hochgradig produktive Prozesse. Daher passt Agil natürlich auch als Anforderung für die Automation im Automobilbau: Radikal anders gestaltete Layouts und Konzepte werden gerade für Karosseriebau und Endmontage in den Automobilwerken umgesetzt. Den Komponenten und Systemen der Automation, die dafür benötigt werden, ist vor allem eines gemeinsam: sie müssen frei konfigurierbar, modular, beweglich sowie flexibel kombinier- und einsetzbar sein. Hinzu kommt eine durchgängige datentechnische Vernetzung von autonomen Produktionsmitteln und Logistiksystemen

Auf rund 2.000 qm Ausstellungsfläche im Herzen der Ratinger Produktionshallen stellen sich am 23. bis 24. Mai 2019 neben der Tünkers Gruppe mit den Marken Tünkers, Expert, Helu und Sopap auch Partnerunternehmen mit ihren Produkten und Leistungen vor.

Interessierte Fachbesucher können sich anmelden unter: symposium.tuenkers.de

9. Mai 2019