Hörmann Logistik blickt auf erfolgreiches 2021 zurück

2021 erzielte Hörmann Logistik seinen höchsten Auftragseingang der Firmengeschichte. Damit sei das Unternehmen nach eigenen Angaben bestens für das Jahr 2022 gerüstet. Zum Erfolgsrezept gehörten innovative Ideen, zukunftsorientierte Technik und persönliche Betreuung sowie individuellen Konzepte, heißt es aus dem Unternehmen.

Das Kleinteilelager-System AutoStore und das maßgeschneiderte Hilis-Warehouse Management System stechen aus dem Programm hervor. Neue Partnerschaften, wie die mit Robominds und Safelog, und neu gegründete Landesgesellschaften erweitern das Leistungsportfolio sowie die internationale Ausrichtung.

Gründung von Hörmann Logistik Polska Sp.

Um neben den zahlreichen AutoStore-Neuprojekten in Österreich auch die CEE Märkte intensiver bearbeiten zu können, wurde im Juli 2021 die Hörmann Logistik Polska Sp. z o.o. gegründet.

Partnerschaft mit Robominds – Kommissionieren mit KI

Seit dem Sommer 2021 bietet das Unternehmen gemeinsam mit Robominds eine ausgeklügelte, produktive und KI-gestützte Pick-by-Robot Lösung. Damit ist es möglich, Kommissionierstationen mit hohem Durchsatz, großer Artikelvielfalt und 24/7 Betrieb zu optimieren. Das Gesamtsystem ist flexibel adaptierbar für verschiedene Branchen und passt perfekt zu AutoStore.

Partnerschaft mit Safelog – AGVs mit Schwarm-Intelligenz

Für die platzsparende, hochdynamische Lagerung und Bereitstellung von Kleinteilen bietet das Unternehmen mit den AutoStore-Produkten eine maßgeschneiderte Lösung. Jetzt können mit der auf Schwarm-Intelligenz basierenden AGV-Technik von Safelog Großteile in Regalelementen gelagert und mit AutoStore Artikeln zusammen kommissioniert werden, so dass das gesamte Artikelspektrum aus Klein- und Großteilen in einem kombinierten System gelagert und kommissioniert werden kann.

In einer ersten Installation wurde bei einem gemeinsamen Projekt die Pickzone eines AutoStore-Lagers mit der Kommissionierung von Großteilen kombiniert, die in Regalen mittels AGV´s zur Pickzone transportiert werden. Zudem wird kommissionierte Ware über weitere AGV´s vollautomatisch an die Verpackungsanlage angedient. (eve)

Hörmann Logistik GmbH

Gneisenaustraße 15

80992 München

Tel. 089/14 98 98–0

Fax 089/14 98 98–98

info@hoermann-logistik.de

www.hoermann-logistik.de