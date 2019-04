Hoffmann feiert seinen 100. Geburtstag

Anzeige

„Hoffmann“, das Stammhaus der Hoffmann Group, feiert im März seinen 100. Geburtstag. Der Systemlieferant lädt Kunden und Interessenten zur Sonderaktion „Wir feiern, Sie sparen – 100 Jahre Hoffmann, 100 Tage Top-Werkzeuge zu Jubel-Konditionen“ in den „eShop“ ein. Die Aktion startet am 23. April auf www.hoffmann-group.com. Zudem ging eine Sonderspende in Höhe von 100.000 Euro an die Stiftung Hoffmann Group Foundation, mit der vor allem Einrichtungen für sozial benachteiligte und traumatisierte Kinder und Jugendliche bei der Errichtung von Kreativwerkstätten unterstützt werden sollen.

Den Grundstein für die Hoffmann SE legte Gründervater Josef Hoffmann am 11. März 1919 in München. 2018 setzte das Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften erstmals über 1 Mrd. Euro um, und die Mitarbeiterzahl stieg auf über 3000. Die Gruppe ist heute mit 69 Niederlassungen in über 50 Ländern weltweit präsent. Aktuell steht die Entwicklung digitaler Produkte und Services im Fokus. Zudem entsteht derzeit auf einem 21,5 Hektar großen Grundstück in Nürnberg mit der LogisticCity das weltweite Zentrallager. Dort sollen rund 900 Mitarbeiter Beschäftigung finden.

3. April 2019