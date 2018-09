Hoffmann Group für Deutschen Engagementpreis 2018 nominiert

Anzeige

Der Deutsche Engagementpreis 2018 gilt als der „Preis der Preise“ für freiwilliges Engagement und wird am 5. Dezember 2018 in Berlin verliehen. Die Hoffmann Group wurde in der Kategorie „Chancen schaffen“ nominiert. Unter dem Motto „Werkzeuge schaffen Werte“ unterstützt die Hoffmann Group seit Jahrzehnten Projekte für sozial benachteiligte und traumatisierte Kinder und Jugendliche. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche stark zu machen, damit sie später ein zufriedenes und eigenverantwortliches Leben führen können. Seit dem Jahr 2006 ist das soziale Engagement in einer eigenen Stiftung gebündelt, der Hoffmann Group Foundation. „Die Nominierung für den Deutschen Engagementpreis erfüllt uns mit Freude und Stolz“, sagt Janette Bopp-Behrendt, Managerin der Hoffmann Group Foundation.

6. September 2018

