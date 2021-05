Hoffmann Group mit German Innovation Award 2021 ausgezeichnet

Anzeige

Die Hoffmann Group treibt mit Hoffmann Group Connected Tools (HCT) die Digitalisierung im Werkzeugbereich voran. Dafür hat sie nun den German Innovation Award 2021 gewonnen. Die offene HCT-Plattform für bluetooth-fähige Werkzeuge überzeugte die Jury mit ihrem nutzerzentrierten Konzept und ihrer innovativen Smartphone-App.

Einfache drahtlose Übertragung von Messdaten direkt an den PC oder an die HCT-Smartphone-App sind der Mehrwert von Hoffmann Group Connected Tools. Aktuell gehören bereits die digitalen Garant Messschieber HCT, die Tiefenmessschieber HCT sowie die elektronischen Garant Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel HCT zur Familie der Hoffmann Group Connected Tools. Die kostenlose HCT-Smartphone-App ist im App Store und auf Google Play verfügbar.

Die Smartphone-App lässt sich mit bluetooth-fähigen verknüpfen

Kern der Hoffmann Group Connected Tools ist die HCT-Smartphone-App, die mit HCT-Werkzeugen verknüpft werden kann, um Messdaten kabellos über Bluetooth zu erfassen, zu speichern und zu verwalten. Bei der manuellen Datenübertragung entstehende Dokumentationsfehler werden damit vermieden und das Qualitätsmanagement vereinfacht; die Messdatenprotokollierung wird zum Kinderspiel.

Zur Weiterverarbeitung lassen sich die Messwerte inklusive Seriennummer des Werkzeugs, Messdatum, Einheit und aller relevanten Einstellungen im CSV-Format in eine beliebige PC-Anwendung wie Excel oder Word exportieren. Zusätzlich ist es möglich, die HCT-Werkzeuge so zu konfigurieren, dass sie die Messwerte nicht an die App, sondern direkt an eine PC-Anwendung wie Excel oder Word schicken. Dazu ist keinerlei Installation von Software nötig.

Messparameter, Zielwerte und zulässige Toleranzgrenzen hinterlegen

Auch für die Wiederholgenauigkeit kann die App einen wichtigen Beitrag leisten: Messparameter, Zielwerte und zulässige Toleranzgrenzen können in der App hinterlegt werden. Einmal vorkonfiguriert, wird derselbe Arbeitsablauf immer identisch erledigt und der Werker erhält einen Warnhinweis z. B. bei Überschreitung der zulässigen Messwerte.

Für den Nutzer attraktiv ist außerdem die herstellerübergreifende Offenheit der HCT-Plattform. Schon heute können auch Messwerkzeuge der Firmen Sylvac SA und Bowers Group neben den Garant-HCT-Werkzeugen über die App verwendet werden. Weitere namhafte Hersteller haben bereits Interesse bekundet, ihre Produkte in die HCT-App zu integrieren.

Auszeichnung mit German Innovation Award

Mit ihrer HCT-Plattform ging die Hoffmann Group bei der Verleihung des German Innovation Awards als Winner in der Kategorie „Excellence in Business to Business – Information Technologies | Industry Specific and Service Software“ hervor. Der German Innovation Award zeichnet branchenübergreifend Produkte und Lösungen aus, die sich vor allem durch Nutzerzentrierung und einen Mehrwert gegenüber bisherigen Lösungen unterscheiden. (bec)

