Anzeige

Die Horn-Gruppe startete zum 1. April 2020 mit einer Vertriebsgesellschaft den direkten Markteintritt in der Türkei. Zuvor erfolgte der Vertrieb der Präzisionswerkzeuge aus Tübingen über einen Handelspartner in der Republik. Um das Potential besser bearbeiten zu können und den Kundenanforderungen auf dem türkischen Markt nachzukommen, entschied man sich für den Schritt, in der Türkei auf eigenen Beinen zu stehen.

Dabei gilt das Motto: Global denken, lokal handeln. In der Türkei sollen künftig die gleichen Zielsetzungen verfolgt werden, wie in Deutschland und vielen anderen Ländern: Technologischer Vorsprung für die Anwender verbunden mit nachhaltigen Kundenbeziehungen. Da sich die Länder voneinander unterscheidet, gibt es einen weitreichenden regionalen Spielraum, um auf die jeweiligen Gegebenheiten vor Ort eingehen zu können. Das neue Vertriebsbüro ist in Istanbul platziert und umfasst für den Anfang 450 m². Bahadir Öge, einer der Geschäftsführer von Horn Türkei, sagt: „Das Land bietet ausgezeichnete Wachstumsmöglichkeiten für unsere Produkte. Ich bin überzeugt, dass wir mittel- und langfristig unsere Ziele erreichen und auch in der Türkei unseren festen Platz als Technologieführer weiter ausbauen werden.“

Obwohl das Maschinengeschäft seit 2019 Rückgänge zu verzeichnen hat, waren die mittelfristigen Aussichten der Regierung positiv. Ursprünglich wurde laut VDMA bis 2022 mit einem jährlichen Wachstum des realen Bruttoinlandproduktes von 5 % geplant. Wie sich dies infolge der Corona-Krise entwickelt, bleibt nicht nur in der Türkei offen. Trotzdem ist Öge zuversichtlich: „Gerade in der anstehenden Zeit werden innovative Werkzeuglösungen benötigt, um Zerspanprozesse zielführend zu verbessern und zu optimieren, auch ohne gleich in eine neue Maschine investieren zu müssen.“

Kontakt:

Paul Horn GmbH

Horn-Str.1

72072 Tübingen

Tel.: +49 7071 7004–0

www.phorn.de