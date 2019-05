Anzeige

Paul Horn veranstaltet vom 5. bis zum 7. Juni 2019 die Horn Technologietage. Der Werkzeughersteller organisiert die Hausmesse bereits zum siebten Mal. Unter dem Motto „Technologie Transparent“ erhalten die Besucher einen Einblick in die drei Werke am Stammsitz in Tübingen. „Wir freuen uns, mit unseren Kunden und Geschäftspartnern bei uns in den direkten Dialog zu kommen“, sagt Geschäftsführer Markus Horn. Und weiter: „Wir erwarten Besucher aus 35 Ländern. Die Technologietage sind die wichtigste Kundenveranstaltung für uns.“ Zahlreiche Fachvorträge, Praxisdemonstrationen sowie über 50 ausstellende Partnerunternehmen runden das Programm der Technologietage ab. Anmeldungen sind möglich unter

www.horn-technologietage.de

30. April 2019