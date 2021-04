IFE lobt „Innovationspreis Losgröße 1+“ aus

Anzeige

Das Institut für Einzelfertiger (IFE) sucht die innovativsten Einzelfertiger 2021 und vergibt den „Innovationspreis Losgröße 1+“ in zwei Kategorien. Ausgezeichnet werden zum einen Unternehmen aus der Einzelfertigung mit eigener und zum anderen Projektdienstleister ohne eigene Fertigung. Beide sollten innovative Produkte, Verfahren/Prozesse oder Geschäftsmodelle/Ökosysteme erfolgreich verwirklicht haben, wobei die Umsetzung nicht länger als zwei Jahre zurückliegen darf. Bewerben können sich die Unternehmen bis zum 30. Juni 2021. Die Preise werden im November verliehen.

Bedeutung des Innovationspreises und die Gewinner 2020

Das Netzwerk honoriert mit seinem jährlichen Innovationspreis Losgröße 1+ solche Unternehmen aus dem Bereich der Einzelfertigung, die ihre Herausforderungen durch eine besondere Idee und beeindruckende Innovation gemeistert haben. Ziel des ife-Awards ist es, die Unternehmen der Projekt- und Einzelfertigung insgesamt einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen.

2020 gewann die Bornemann Gewindetechnik GmbH & Co. KG aus dem niedersächsischen Delligsen den Preis in der Kategorie Einzelfertiger-Unternehmen. Bornemann hatte sich mit dem Projekt „Smarte Gewinde“ beworben. Über eine in die Gewinde integrierte Sensorik wird jegliche Interaktion der Bauteile mit ihrer Umgebung erfasst. Sämtliche Messdaten lassen sich dank miniaturisierter Sensorelektronik bereits in der Maschine oder Anlage ermitteln, verknüpfen, speichern und kabellos übertragen. Die Jury war von der zuverlässigen Überwachung der Komponenten bei gleichzeitiger Einsparung einer kostenintensiven, externen Sensorik überzeugt.

In der Kategorie Projekt-Dienstleister errang die ATS System GmbH den ersten Platz. Das Unternehmen ging mit der Innovation einer flexiblen Steuerungssoftware für Roboterschweißzellen und Montageplätze ins Rennen. Die in einer Windows-Umgebung eingebettete Software optimiert Spannprogrammabläufe auf komplexen Vorrichtungen. Die Jury lobte insbesondere die übersichtlich gestaltete Software, die Umrüstungen ohne die sonst notwendigen SPS-Programmierkenntnisse möglich macht. (eve)

Kontakt:

ife Institut für Einzelfertiger GmbH

Geschäftsstelle Deutschland (Hauptsitz)

Rathausstr. 1

D-41564 Kaarst

Tel +49 2131 40669 77

info@ife-institut-einzelfertiger.de

www.ife-institut-einzelfertiger.com