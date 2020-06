Anzeige

Cyberangriffe in der Fertigungsindustrie sind keine Seltenheit. Laut der VDMA-Studie „Cyber-Risiken im Maschinen- und Anlagenbau“ führten Cyberangriffe bereits bei mehr als der Hälfte der deutschen Industrieunternehmen zu finanziellen Schäden. Bekanntere Beispiele aus der Branche, die 2019 Opfer eines Cybervorfalls wurden, waren die Stuttgarter Messegesellschaft und der Sicherheitsanbieter Pilz.

Live-Demonstration zum Schutz vor Malware

Wie sich Unternehmen vor Cyberattacken schützen können, zeigen Dr. Stefan Rummenhöller, Geschäftsführer der r-tec IT Security GmbH, und Chris Trynoga, Solution Architect bei McAfee Germany GmbH, in unserem Webinar am 26. Juni ab 10 Uhr auf. Die Experten beleuchten unter anderem die Thematik der fortschrittlichen Netzwerksegmentierung von der Produktionsanlage bis in die Cloud. Außerdem gewährleisten beide Referenten einen Einblick in sogenannte Quick Wins zum Schutz vor Malware und gehen auf eine automatisierte Anomalie-Erkennung und das Thema Incident Response ein. Beide zuletzt genannten Themenpunkte werden mit einer Live-Demonstration praxisnah verdeutlicht.

Zu den Referenten

Solution Architect Chris Trynoga von McAfee arbeitet seit fast 10 Jahren in der IT-Security und hat umfangreiche Erfahrungen mit einer vielfältigen Anzahl von Kunden, weltweit.

Dr.-Ing. Stefan Rummenhöller, Geschäftsführer der r-tec IT Security GmbH, verfügt über eine über 25-jährige Erfahrung im IT-Security-Bereich und war früher unter anderem im Bereich Konzeption und Optimierung innovativer Produktionsverfahren und -anlagen tätig.

Anmeldung zum Webinar

Für die kostenfreie Teilnahme am Live-Webinar registrieren Sie sich einfach auf der Industrieanzeiger-Website unter: www.industrieanzeiger.de/firmenverzeichnis/mcafee. (nu)

Kontakt:

McAfee GmbH

Ohmstr. 1

85716 Unterschleißheim

Tel.: +4989-37070

www.mcafee.com