Industrie 4.0 braucht Rundum-Sicherheit

Cyberangriffe sind einer der Gründe, warum gerade kleine und mittlere Unternehmen der Digitalisierung skeptisch gegenüberstehen. Der Fraunhofer-Institutsteil IOSB-INA und RZ Products, eine Tochter der Data Center Group aus Wallmenroth, präsentieren jetzt ein ganzheitliches Sicherheitskonzept, um vernetzte Produktionsanlagen und Industrie-4.0-Lösungen besser zu schützen. Fraunhofer Lemgo liefert für eine Beispielanwendung bei einem Schüttgutsortierer die Lösung für den sicheren Datenzugriff. Das ungeschützte Betriebssystem wird über eine Firewall mit erweiterter Funktionalität abgeschottet. Die Kommunikation mit dem Schüttgutsortierer wird ausschließlich auf Zugriffe von identifizierten Gegenstellen beschränkt. Dadurch sei die sichere Datenerhebung gewährleistet, da kein Zugriff auf das darunterliegende Betriebssystem möglich ist. Die Daten werden verschlüsselt an den Server im DC-IT-Safe übertragen, wo die Zustandsüberwachung erfolgt. Der Sicherheitssafe erweitert das Konzept: Er schützt die IT wirkungsvoll vor physikalischen Gefahren wie Feuer, Einbruch, Staub, Löschwasser oder Explosionen. Der IT-Safe verfügt über 21 belegbare Höheneinheiten und eine integrierte energieeffiziente Klimalösung, sodass ein Außengerät nicht notwendig ist. Sicherheitskonzepte wie dieses können in Seminaren des Lernlabors Cybersicherheit des Fraunhofer IOSB-INA erlernt und angewandt werden.

24. August 2018

