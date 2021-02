Digitale Edition der Hannover Messe 2021

Anzeige

Aufgrund der Corona-Pandemie findet die Hannover Messe auch in diesem Jahr nur in einer digitalen Version statt. Dafür stellt der Messeveranstalter, die Deutsche Messe AG, drei Formate zur Verfügung: Produktpräsentationen der ausstellenden Unternehmen in Form einer digitalen Expo, ein umfassendes Konferenzprogramm sowie ein Software-basiertes Networking. Vom 12. bis 16. April werden Unternehmen aus der produzierenden Industrie unter dem Leitthema „Industrial Transformation“ so ihre Technologien und Ideen für die Fabriken, Energiesysteme und Lieferketten der Zukunft präsentieren.

Programm der digitalen Hannover Messe 2021

Die klassischen Produktvorstellungen und Themen der ausstellenden Unternehmen sind über die digitale Ausstellung abgebildet: „Der virtuelle Besucher wird sich schnell einen Überblick über Produktinnovationen verschaffen und über neue Tools direkten Kontakt zu den für ihn relevanten Unternehmen aufnehmen können“, erläuterte Jochen Köckler, CEO der Deutschen Messe.

Begleitet wird diese virtuelle Ausstellung von einer Online-Konferenz, bei der Vertreter von Unternehmen sowie aus wissenschaftlichen Institutionen und aus der Politik über aktuelle Themen sprechen. Am Montag, den 12. April, stehen politische und Pressethemen auf der Agenda, eröffnet wird der Konferenztag von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Außerdem wird am ersten Messetag der Hermes Award als einer der begehrtesten Industriepreise weltweit ausgelobt. Von 13. bis 15. April steht die industrielle Transformation im Fokus des Konferenzprogramms: Hauptthemen sind hierbei Energie- & Ressourceneffizienz, intelligente Produktion & IT-Infrastruktur, klimaneutrale Produktion & Mobilität sowie Supply Chain, Logistik & Mobilität. Und am Freitag, den 16. April findet unterdem Motoo Reset.Rethink.Restart der Women Power Karrierekongress statt. In diesem Rahmen wird auch live der Engineer Powerwoman Award verliehen.

Als Neuheit des digitale Events gibt es für jeden Besucher die Möglichkeit zum Online-Networking. Dafür legt man ein digitales Profil an und kann sich über eigene Dashboards interessante Termine oder Kontakte hinterlegen. Im Sinne eines Matchmakings erhält der Besucher zudem Vorschläge für Unternehmen, die zu seinen angegebenen Interessen passen könnten.

Partnerland Indonesien

Das Partnerland der digitalen Hannover Messe 2021 ist Indonesien. Über diese Partnerschaft freute sich Botschafter Arif Havas Oegroseno im Rahmen der digitalen Preview zur Messe besonders, da es das erste asiatische Land mit einer offiziellen Partnerschaft zur Hannover Messe sei. „Technisch gesehen ist Indonesien in einer Rezession, aber die Bereiche digitale Wirtschaft, Automation sowie die Exporte und Investitionen in unser Land steigen“, wie Oegroseno erklärte. Vor allem mit der Initiative „Making Indonesia 4.0”, also einer politisch-strategischen Roadmap, die Strukturen für Industrie 4.0 in Indonesien schafft, will sich das Land als attraktiver globaler Wirtschaftspartner sowie auch für Deutschland präsentieren. (nu)

