Intec-Preis geht in die nächste Runde

Der Bewerbungsstart für den Intec-Preis 2019 ist erfolgt. Der Innovationswettbewerb für Aussteller der Messe Intec, dem Branchentreff für die metallbearbeitende Industrie in Europa, wird bereits zum 15. Mal ausgelobt. „Der Wettbewerb ist ein fester Bestandteil unserer Fachmesse“, sagt Projektdirektorin Kersten Bunke. „Wir würdigen mit dem Preis die Innovationskraft der Branche und laden alle Aussteller der Intec zur Teilnahme ein, um die Fachwelt so auf ihre Entwicklungen aufmerksam zu machen.“ Die Leipziger Messe zeichnet mit dem Intec-Preis 2019 in den Kategorien „Unternehmen bis 100 Mitarbeiter“ sowie „Unternehmen über 100 Mitarbeiter“ Neuheiten aus dem gesamten Portfolio der Fachmesse aus. Zentrale Wettbewerbskriterien sind der erreichte Entwicklungssprung, ein effizienter Einsatz aller Ressourcen sowie das zu erwartende Marktpotenzial. Neben einem Pokal erhalten die Gewinner je 5000 Euro. Alle Aussteller der Intec 2019 können am Wettbewerb teilnehmen und ab sofort ihre Bewerbungen einreichen. Endtermin ist der 30. November 2018. Die Ausschreibungsunterlagen sind auf der Online-Seite der Messe Intec abrufbar.

4. September 2018

