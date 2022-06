Logimat 2022 knüpft an Vor-Corona-Niveau an

Mit stabilen Ergebnissen in allen relevanten Messezahlen endete in Stuttgart die Logimat 2022. Mit Werten Richtung Vor-Corona-Niveau konnte die internationale Fachmesse für Intralogistik an die Erfolge der vergangenen Veranstaltungen anknüpfen, so der Messeveranstalter EuroExpo Messe- und Kongress-GmbH, München.

Unter dem Motto „Smart – Sustainable – Save“ präsentierten in diesem Jahr 1.571 gemeldete Aussteller aus 39 Ländern, darunter rund 393 Neuaussteller und 74 namhafte Anbieter aus Übersee, an den drei Messetagen ihre aktuellen Lösungen, Systeme und Geräte für zuverlässige Automatisierung und digitale Transformation. Mit zahlreichen gemeldeten Produktpremieren und Weltneuheiten setzten sie zugleich Impulse für effiziente, zukunftsfähige Intralogistikprozesse. Mit einer Ausstellungsfläche von mehr als 125.000 m2 in allen zehn Hallen war das Stuttgarter Messegelände auch in diesem Jahr komplett ausgebucht.

Nach zweieinhalb Jahren pandemiebedingter Zwangspause nutzten 50.000 Fachbesucher die Gelegenheit, sich vor Ort über die neuesten Technologien sowie ihre Einbindung in intelligente, zukunftsfähige Systeme zu informieren und diese direkt miteinander zu vergleichen.

Die nächste Logimat in Stuttgart findet vom 25. bis 27. April 2023 statt.

Die Logimat 2022 in Zahlen

Mehr als ein Viertel der Besucher zählte zur Belegschaft von Großunternehmen mit 1.000 bis 9.999 Mitarbeitern. Nach Branchen aufgeschlüsselt sind 58,8 % der Fachbesucher dem Industriesektor zuzuordnen, 12,4 % sind im Groß- und weitere 4,3 % im Einzelhandel tätig. 6,9 % arbeiten im Speditionswesen. Das Gros des Fachpublikums (52,8 %) ist im Unternehmen Entscheider für den Einkauf. Ihnen gilt die Logimat als primäre Informationsplattform über die aktuellen Lösungsangebote für effiziente Intralogistik. Von allen Fachbesuchern kamen 55,1 %, um sich über Neuheiten und Trends zu informieren, 27,7 % wollten neue Geschäftsverbindungen knüpfen. Im Fokus des Interesses standen insbesondere die Neuheiten in den Produktbereichen Förder- und Lagertechnik (55,8 %), Flurförderzeuge (38,3 %) und, mit 18,3 %, Fahrerlose Transport Fahrzeuge (FTF) beziehungsweise Autonome Mobile Roboter (AMR). Die Studie beinhaltete die Möglichkeit von Mehrfachnennungen.

36,5 % des Fachpublikums kam zudem mit konkreten Investitionsvorhaben nach Stuttgart. 5,2 % der Fachbesucher erteilten auf der Messe einen Zuschlag, 31,7 % wollen Aufträge unmittelbar nach der Messe vergeben.

Entsprechend positiv das Echo der Aussteller, die durchweg den hohen Kenntnisstand und die Qualität der Kontakte hervorheben.

Für die Anreise zur Logimat nahmen 38,5 % der Besucher einen Reiseweg von mehr als 300 Kilometern in Kauf. Stabil ist der hohe Zuspruch internationaler Fachbesucher und Aussteller geblieben.

Den vom unabhängigen Baseler Marktforschungsinstitut Wissler & Partner ermittelten Zahlen zufolge kam jeder fünfte Messebesucher aus dem Ausland nach Stuttgart. Das internationale Fachpublikum kam zu 73,8 % aus dem EU-Ausland, zu 7,9 % aus Nicht-EU-Ländern sowie zu 8,3 % aus Übersee, Asien und Amerika. (eve)