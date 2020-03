Anzeige

Der Verband Deutscher Werkzeug- und Formenbauer (VDWF) bündelt und vertritt seit 1992 die Interessen seiner Mitglieder. Im Herbst 2019 trat Werkzeugspezialist Iscar dem Branchenverband bei und unterstützt den Verband unter anderem bei der Nachwuchsförderung sowie bei der Aus-und Weiterbildung der Mitglieder, beim Marketing, der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie bei gemeinsamen Messeauftritten. Dazu kommt die Mitarbeit bei segmentspezifischen Fachveranstaltungen, Schulungen, Seminaren, Arbeitskreisen und Workshops sowie bei Netzwerkterminen.

„Für uns war eine Mitgliedschaft beim VDWF der natürliche nächste Schritt in unserer Entwicklung im Werkzeug- und Formenbau“, erklärt Günter Szerencses, Mitglied der Geschäftsleitung der Iscar Germany GmbH in Ettlingen und Leiter Vertrieb Deutschland. Das Unternehmen habe in den vergangenen Jahren viel Erfahrung am Markt gesammelt und das Werkzeugportfolio für diese Branche stark erweitert. „Von einer Mitgliedschaft beim VDWF versprechen wir uns einen gebündelten Zugang zu den Unternehmen in dieser Branche.“ Iscar freue sich auf eine gute Zusammenarbeit und sei stolz darauf, den VDWF bei seiner Arbeit unterstützen zu können.