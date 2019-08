Anzeige

An digitalen Prozessen führt auch im Maschinen- und Betriebsmittelbau kein Weg vorbei. Es gilt, Produktion und Arbeitsabläufe ganzheitlich zu betrachten, um sie effizienter gestalten zu können. Welche Chancen digitale Arbeitsprozesse eröffnen, ist den Verantwortlichen im Maschinenbau allerdings oft nicht bewusst, so das Ergebnis einer aktuellen Studie des Industrietechnikanbieters Item. Zwar sind bereits in einigen Unternehmen Ansätze für eine Digitalisierungsstrategie vorhanden, doch haben nur 9,2 % der befragten Unternehmen eine solche Strategie bisher umgesetzt. Prof. Frank Piller von der RWTH Aachen ist sich sicher: „ Digitalisierung erfordert eine bewusste strategische Unternehmensentscheidung.“ Und: Wer sich nicht traue, neue Prozesse zu erfinden und Dinge auszuprobieren, werde langfristig vom Markt verschwinden.

27. August 2019