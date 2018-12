Jahresprognose 2018 erfüllt

Anzeige

Siemens bewertet 2018 als „weiteres starkes Jahr“. Der Auftragseingang nahm um 8 % zu und die Umsatzerlöse stiegen um 2 % an. Das Ergebnis des Industriellen Geschäfts war rückläufig bei 8,8 Mrd. Euro. Dabei konnten die Ergebniszunahmen in den meisten industriellen Geschäften das sehr stark rückläufige Ergebnis bei Power and Gas nicht vollständig ausgleichen.

Die Ergebnismarge des Industriellen Geschäfts (ohne Personalaufwendungen) lag mit 11,3 % im Prognosebereich. Einschließlich entsprechender Aufwendungen von 0,8 Mrd. Euro erreichte die Ergebnismarge 10,4 %. Die meisten industriellen Geschäfte lagen in oder über ihrem Zielband.

Der Gewinn nach Steuern hat sich den Angaben zufolge leicht erhöht auf 6,1 Mrd. Euro, wobei das unverwässerte Ergebnis je Aktie 7,12 Euro bzw. ohne Personalaufwendungen 7,88 Euro beträgt. Siemens schlägt vor, die Dividende um 0,10 Euro je Aktie auf 3,80 Euro zu erhöhen. Der Free Cash Flow ist mit 5,8 Mrd. Euro um 22 % angestiegen.

13. Dezember 2018

Hier finden Sie mehr über: