Jeder zweite rechnet mit einer Cyber-Attacke

Die Digitalisierung nimmt weiter an Fahrt auf und die Firmen sind entschlossen, die Chancen dieser Entwicklung zu nutzen, auch wenn sie das vor große Herausforderungen stellt. Das hat eine internationale Umfrage der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG unter 299 Industrieunternehmen ergeben, von denen 44 ihren Sitz in Deutschland haben. Zwei Drittel der befragten CEOs sind nach eigenen Angaben darauf vorbereitet, ihr Geschäftsmodell grundlegend zu ändern. Insbesondere im Bereich Cybersicherheit besteht allerdings Nachholbedarf: Nur die Hälfte der befragten CEOs ist überzeugt, ihr Unternehmen sei gut vor Cyberangriffen geschützt. Das sind 14 % weniger als in anderen Bereichen. Und jeder zweite Befragte rechnet damit, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sein Unternehmen Opfer eines Cyber-Angriffs wird. Die CEOs spüren zunehmend Druck aus dem Kreis der Stakeholder, schnelle Erfolge des digitalen Wandels vorweisen zu können. Angesichts der großen Herausforderungen erwarten sie allerdings nur ein geringes Wachstum. Drei von fünf rechnen mit weniger als 2 % jährlichem Wachstum in den nächsten drei Jahren und nur einer von 100 Befragten erwartet ein Wachstum von mehr als 5 %.

10. Juli 2018

