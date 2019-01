KI ist 2019 Trendthema Nummer eins

Anzeige

Künstliche Intelligenz (KI) wird 2019 laut dem Eco-Verband der Internetwirtschaft das weltweit beherrschende Trendthema. Der Blockchain-Hype hingegen sei vorbei und werde immer mehr von praxistauglichen Lösungen abgelöst. Bei KI sei Deutschland weit vorne in der Grundlagenforschung, sagte Eco-Vorstandschef Oliver Süme. Nun müsse die Politik die richtigen Rahmenbedingungen setzen, damit deutsche und europäische KI-Technologien es auch auf die Straße schaffen. Bis 2030 erwartet McKinsey durch KI eine zusätzliche globale Wertschöpfung von 13 Billionen US-$. In Deutschland erwartet das Beratungsunternehmen durch KI rund 1,3 % zusätzliches Wirtschaftswachstum pro Jahr. Allerdings hänge die breite gesellschaftliche Akzeptanz vor allem „von der System-Sicherheit ab, die darüber entscheidet, ob KI-Technologie beherrschbar ist“, so Eco-Vorstand Norbert Pohlmann. Diese Sicherheit sei möglich, wenn sie bei allen KI-Konzepten von Anfang an mitgedacht werde.

30. Januar 2019