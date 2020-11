Anzeige

Im geplanten Forschungsvorhaben „Humeus – Humanzentriertes Entscheidungsunterstützungssystem für das Stör- und Fehlermanagement auf dem Shopfloor“ soll untersucht werden, wie ein KI-basiertes Entscheidungsunterstützungssystem gestaltet sein sollte, damit eine effiziente Zusammenarbeit zwischen Mensch und künstlicher Intelligenz gewährleistet werden kann. Die Forschungsgruppe Augmented Intelligence am Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen entwickelt zusammen mit dem Institut für Digitalisierung der Hochschule Koblenz ein System, das mithilfe KI-basierter Methoden aus Unternehmensdaten mögliche Handlungsoptionen generiert.

Für das industrienahe Forschungsvorhaben werden Kooperationspartner aus der Industrie gesucht. Gerade für KMU biete sich hier eine Chance, die Digitalisierung der Produktion voranzutreiben.

Befähiger aus den Bereichen Künstliche Intelligenz, Data Science, Bildverarbeitung und UX/UI Design können als Kooperationspartner Teil des Forschungsvorhabens werden. Aber auch Anwenderunternehmen, die zur Steigerung der Flexibilität und Agilität der Produktion planen, eine intelligente Informationsbereitstellung in der Produktion und damit eine Verbesserung der kurzfristigen Entscheidungsfähigkeit der Mitarbeiter zu realisieren oder ein generelles Interesse am Einsatz von KI zur Steigerung der Effizienz in der Produktion haben, werden als Kooperationspartner gesucht.

Bis zum 15. November 2020 können sich interessierte Unternehmen, die das Forschungsvorhaben als Anwenderunternehmen oder im Bereich der Softwareentwicklung und dem Design der Nutzerschnittstelle im projektbegleitenden Ausschuss mitgestalten möchten, bei Sascha Thamm (s.thamm@wzl.rwth-aachen.de) melden.

Kontakt:

Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen University

Cluster Produktionstechnik

Campus-Boulevard 30

52074 Aachen

www.wzl.rwth-aachen.de