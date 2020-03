Anzeige

Die Kistler Gruppe mit Hauptsitz in Winterthur sieht sich „in zukunftsträchtigen Feldern, wie der Elektromobilität oder Industrie 4.0 unterwegs“, wie CEO Rolf Sonderegger sagte. Der Firmenchef rechnet deshalb „2020 mit erneutem Umsatzwachstum“. Im Vorjahr sei das Unternehmen wirtschaftlich hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben und verzeichnete einen Umsatzrückgang um 2,1 % auf 466 Mio. CHF. Der Grund sei das schwächelnde Marktumfeld im Automobilsektor insbesondere in China.

2019 hat Kistler erheblich in die eigenen Standorte investiert. Sowohl am Hauptsitz in Winterthur, wo ein neuer Standort bezogen wurde, als auch an zwei deutschen Standorten in Heidelberg und Meerane wurden weitere Kapazitäten geschaffen, um Zukunftsthemen und -technologien gezielt weiterzuentwickeln. Mit dem Zukauf der Unternehmen AMS, Smetec und Vester habe Kistler zudem in den vergangenen Jahren weitere Kompetenzen aufgebaut, sagte Sonderegger. Der Lösungsanbieter für die dynamische Messtechnik beschäftigt eigenen Angaben zufolge aktuell weltweit rund 2200 Mitarbeiter an mehr als 60 Standorten.

