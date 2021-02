Kongress „InCeight Casting C8“ bietet Austausch rund um Gussprodukte

Anzeige

Das Fraunhofer Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF veranstaltet am 2. und 3. März den virtuellen Kongress „InCeight Casting C8“. Er bietet mit fundierten Fachvorträgen, Workshops und Podiumsdiskussion einen interdisziplinären Wissens- und Interessenaustausch rund um Gussprodukte.

Hersteller von Gussprodukten stehen unter neuen Herausforderungen

Die Teilevielfalt gegossener Bauteile reicht von kleinen Komponenten mit weniger als einem Gramm für Medizintechnik und Elektronikindustrie bis zu mehreren hundert Tonnen schweren Walzen und Pressenständern. Leichtbau, Nachhaltigkeit, Sicherheit und Kosteneffizienz sind die Attribute gegossener Produkte und Produktion. Doch es gibt neue Herausforderungen. Beispielsweise sorgt der Druck der Internationalisierung von Warenströmen für fallende Preise, und auch der Wunsch nach mehr Digitalisierung fordert Gießer und Anwender, neue Wege zu gehen. Gießereifachverbände empfehlen den am Entwicklungsprozess Beteiligten aus Industrie und Forschung stärker vernetzt zu agieren, voneinander zu lernen und damit zukunftsfähig zu bleiben. Der Kongress „InCeight Casting C8“ liefert Antworten. Auf der virtuellen Veranstaltung dreht sich alles um die „Gießerei 4.0“.

Zentrales Ziel des Kongresses ist es, Netzwerke zu schaffen, um über die eigene Disziplin hinaus ein Gefühl und Verständnis für Sorgen, Nöte und Bedarfe der jeweils anderen zu erlangen, die sie bei der Konstruktion, Bemessung, Simulation, dem Abguss oder der Qualitätssicherung eines jeden Bauteils treiben.

Gießerei 4.0 erfordert Blick über den Tellerrand

Die Gießerei 4.0, also das Streben nach schlanken Prozessen oder die Entwicklung neuer Gusswerkstoffe erfordern stets ein hohes Maß an Forschung und Entwicklung in allen am Produktentwicklungs- und Wertschöpfungsprozess beteiligten Disziplinen. Für die sukzessive Steigerung der Leistungsfähigkeit von Gussbauteilen ist der Blick über die eigene Disziplin hinaus wertvoll. Denn, wie die Lebensdauer eines Bauteils maßgeblich von dessen Form und Werkstoff abhängt, ist es für die Produktentwicklung und Konstruktion entscheidend, spezifische Vorteile unterschiedlicher Gusswerkstoffe sowie deren Eigenschaften zu kennen, um diese so effektiv in den Einsatz zu bringen.

Der Kongress des Fraunhofer LBF bietet einen zielgerichteten Austausch aller am Produktentwicklungsprozess beteiligten Disziplinen und wurde mit einer virtuellen Ausstellung initiiert. Der Bundesverband der Deutschen Gießerei-Industrie BDG, die Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung e.V. DGZfP, Germanischer Lloyd Industrial Services, der VDMA sowie die MAGMA Gießereitechnologie GmbH unterstützen dieses Vorhaben.

Kontakt:

Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF

Bartningstraße 47

64289 Darmstadt

Tel.: +49 6151705–0

info@lbf.fraunhofer.de

www.lbf.fraunhofer.de